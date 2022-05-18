Формула-2 нашла замену этапу в Сочи

Промоутеры Формулы-2 сообщили, что вместо Гран-при Сочи в календарь добавлен этап во Франции. Гонки пройдут на трассе «Поль Рикар» 22–24 июля. Такое решение позволило сохранить календарь Формулы-2 из 14 этапов.

«С тех пор как было объявлено, что мы откажемся от одного мероприятия, мы работали над поиском места для его замены, не забывая о расходах. Ле-Кастелле оказался лучшим вариантом, и мы очень рады вернуться на трассу «Поль Рикар».

С этим дополнительным этапом мы возвращаемся к четырнадцати соревнованиям, объявленным перед началом сезона. Это означает, что календарь сезона 2022 года является самым большим с момента начала Формулы-2 в 2017 году.



Это будет очень напряжённый июль для команд и гонщиков, но очень интересный для болельщиков и всех, кто имеет отношение к Формуле-2», — сказал генеральный директор Формулы-2 Бруно Мишель.