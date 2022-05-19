«Феррари» передаст в ФИА досье с подсчётами расходов всех команд Ф-1 на обновления

«Феррари» в скором времени представит в ФИА досье с расходами каждой команды в начале сезона. Итальянская команда оценит расходы всех команд на уже представленные в нынешнем сезоне обновления.

Досье не следует рассматривать как протест «Феррари» против «Ред Булл». Итальянская команда хочет предоставить федерации новые элементы, чтобы ещё более прямо подчеркнуть расходы различных команд, сообщает Formula1a.uno.

Официальный лимит бюджетов на сезон-2022 установлен в размере $ 140 млн. К этому стоит добавить $ 1,2 млн за каждый Гран-при в дополнение к $ 300 тыс. за каждую спринтерскую гонку.

«Надеюсь, что из-за потолка бюджетов в какой-то момент «Ред Булл» остановит развитие. Иначе я не пойму, как они могут это делать. В следующих гонках будет наша очередь максимально развивать машину, внедряя новинки. Думаю, не сюрприз, что у нас будет пакет обновлений в Барселоне, который важен для нас. Как обычно, я надеюсь, что представляемый пакет новинок сработает так, как ожидается. Тогда мы сможем отыграть отставание от «Ред Булл», которое сейчас есть», — заявлял ранее после Гран-при Майами глава «Феррари» Маттиа Бинотто.