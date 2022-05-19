«Астон Мартин» практически полностью скопировал боковые понтоны «Ред Булл». Фото

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила свой пакет обновлений для Гран-при Испании, включая новый дизайн боковых понтонов. Обновлённый вид сайдподов оказался удивительным образом похож на представленные ещё на предсезонных тестах решения «Ред Булл».
Фото: Mark Thompson, Red Bull Content Pool | Twitter @AlbertFabrega
На первых пяти этапах сезона «Астон Мартин» удалось набрать лишь шесть очков, из-за чего команда занимает девятое место в Кубке конструкторов. Во многом из-за проблем с дельфинированием команде удалось лишь дважды попасть в финал квалификации, однако ожидается, что новинки позволят команде решить часть проблем. Примечательно, что в «Астон Мартин» скопировали решения именно «Ред Булл» — австрийская команда является едва ли не единственной, которой удалось избежать проблемы дельфинирования или, по крайней мере, максимально нивелировать эту проблему.
Гран-при Испании пройдёт на трассе в Барселоне с 20 по 22 мая.
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