«Макларен» установил на базе скульптуру Ники Лауды. Фото

Команда Формулы-1 «Макларен» установила у себя на базе бронзовую скульптуру трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды, завоевавшего своей третий чемпионский титул как раз в составе британского коллектива в 1984 году. Сегодня исполняется три года со дня смерти австрийского пилота.



Скульптуру Лауды разместили по соседству с бронзовыми Брюсом Маклареном и Айртоном Сенной. Создание всех трёх скульптур до своей смерти успел одобрить бывший акционер «Макларена» Мансур Ойех.

Фото: https://twitter.com/McLarenF1/

«В память о времени Ники в составе «Макларена» скульптура отражает момент, когда он завоевал свой третий титул в 1984 году и отмечал это приветствием из трёх пальцев. Частью скульптуры также является его знаменитая кепка «Пармалат» и шлем с перчатками», — говорится в официальном сообщении «Макларена».