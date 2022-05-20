Ньюи и Хорнер получили банки зелёного «Ред Булл» на фоне обновлений «Астон Мартин»

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» своеобразно отреагировала на серьёзное обновление болида «Астон Мартин». Новая версия боковых понтонов и днище автомобиля «Астон Мартин» сильно напоминают решения, которые ранее были внедрены «Ред Булл», за что обновлённую машину британского коллектива уже прозвали зелёным «Ред Булл».



На фоне этого во время первой части пятничных свободных заездов Гран-при Испании в Барселоне все сотрудники «Ред Булл» на командном мостике, включая босса команды Кристиана Хорнера и руководителя технического департамента Эдриана Ньюи, получили зелёные баночки энергетического напитка.

Отметим, что ФИА уже провела специальное расследование и установила, что «Астон Мартин» не нарушил правил Формулы-1 по части копирования чужих идей.