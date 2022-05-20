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Лёб разбил машину на Ралли Португалии, когда лидировал. У Ожье кончились «запаски»

Лёб разбил машину на Ралли Португалии, когда лидировал. У Ожье кончились «запаски»
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Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб досрочно завершил борьбу на Ралли Португалии WRC. 48-летний французский гонщик, выступающий в сезоне-2022 только на отдельных этапах, лидировал на португальском этапе по итогам четырёх первых спецучастков. Однако в начале пятого допа Лёб допустил ошибку и задел стену, в результате чего сломал заднюю правую подвеску.

Фото: https://twitter.com/SebastienLoeb/status/1527622698066657280

Досрочно завершил борьбу в пятницу и восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье, также выступающий в сезоне-2022 на частичном расписании. Ожье занимал на Ралли Португалии третье место после пятого спецучастка, однако затем заработал два прокола колеса, остался без запасок и был вынужден оформить сход.

По итогам семи спецучастков лидирует Эльфин Эванс, который на семь секунд опережает Тьерри Нёвиля.

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