Хэмилтон: это первый раз, когда мы ехали по прямой без дельфинирования

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Испании. По итогам второй тренировки Льюис занял третью позицию.



«Я очень доволен прогрессом. Мы не быстрейшие, но, думаю, на верном пути. Это первый раз, когда мы ехали по прямой без дельфинирования. Оно всё ещё есть, но стало гораздо лучше. Так что мы начинаем немного раскрывать потенциал нашей машины.



По-прежнему непросто, но машина стала гораздо приятнее в управлении, чем прежде, так что я благодарен команде за обновления. Нам просто нужно донастроить их перед следующей сессией. Думаю, наша форма завтра может оказаться ещё лучше, так что, надеюсь, мы сможем наступать на пятки ребятам впереди», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.