Хэмилтон высказался о возможном возвращении Майкла Маси в Формулу-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые высказался о возможном возвращении Майкла Маси к роли гоночного директора Формулы-1.



Ранее британская пресса сообщала, что Льюис пришёл в ярость, когда узнал об этом заявлении ФИА. Ранее сообщалось, что увольнение Маси было одним из условий Хэмилтона по продолжению карьеры в 2022 году. О возможном возвращении Маси на роль гоночного директора заявил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.



«Возвращение Маси? Я слышал эту историю, но меня это не особо волнует, если говорить по правде. Я не говорил ничего относительно недовольства, у меня не было интервью с The Daily Mail уже лет 10. Так что всё это ложь, я даже не думал об этом», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции ФИА.

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