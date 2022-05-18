Попов отреагировал на новость о ярости Хэмилтона из-за возможного возвращения Маси

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о крайне эмоциональной реакции семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которая якобы имела место после интервью президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, в котором тот заявил, что не против возвращения Майкла Маси к работе гоночным директором.



«Бен Сулайем сказал, что двух гоночных директоров мало — нужен третий, и он бы вернул такого опытного специалиста, как Майкл Маси. Говорят, что в стане Вольфа и Хэмилтона это вызвало шок. Но Сулайем решил сказать: «Стоп, ребята. Хватит мне показывать кто тут главный, иначе я вам покажу. Насколько это правда сказать не возьмусь. Но на самом деле это выглядит правдоподобно в контексте всей этой истории», — сказал Попов на своём канале в YouTube.



Напомним, Маси был уволен после скандального Гран-при Абу-Даби 2021 года, который стоил Льюису Хэмилтону рекордного восьмого титула.

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом: