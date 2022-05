Лосев выиграл квалификацию RDS GP в Нижнем Новгороде, Цареградцев — второй

Местом проведения второго этапа RDS GP-2022 стала трасса «Нижегородское кольцо» (NRing), которая преподнесла сюрпризы уже на стадии квалификации и топ-32. Ещё до начала квалификации пелотон не досчитался Алексея Вахтина — представитель FailCrew Darkside оформил сход по техническим причинам. Это означало, что шесть лучших в квалификации пилотов из 26 участников этапа автоматически попадут в топ-16 после обязательного bye run. Поэтому каждый пилот стремился показать как можно более высокий результат.



Первым на 90 с лишним баллов проехал Дмитрий Ермохин — пилот BY Motorsport смог решить мучавшие его на первом этапе технические проблемы и набрал 93 балла. Затем в «клубе 90+» к нему присоединились триумфатор 1 этапа RDS GP-2022 Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), проехавший на 94 балла, и Георгий Чивчян («Форвард Авто») с 97 баллами.



За статус победителя квалификации боролись Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), первой же попыткой взявший 98 баллов, и Аркадий Цареградцев (Fail Crew Darkside), который набрал те же 98 баллов, но вторым проездом. С учётом того, что Евгений Лосев вторую попытку завершил на 97 баллов, а Аркадий Цареградцев начал квалификацию с 96 баллов, победителем стал пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT.



В итоге все пять пилотов «клуба 90+» обеспечили себе обязательный bye run в топ-32. К ним примкнул и Никита Шиков — представитель Carville Racing был одним из трёх участников RDS GP, квалифицировавшихся на 89 баллов, но более результативная вторая попытка расположила его на шестом месте в турнирной таблице.



Федор Дзежиц («Московский спорт»), Антон Дмитриенко (BY Motorsport), Леонид Шнайдер («Форвард Авто»), Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), Магомед Омаров (LUKOIL Racing Drift Team), Степан Азаров и Роман Тиводар («Форвард Авто») по одной своей квалификационной попытке провели на ноль баллов, осложнив себе тем самым борьбу в топ-32. Николай Горковенко (Carville Racing) и вовсе совершил единственный проезд. Но все пилоты благополучно оказались в парных заездах.



Все шесть пилотов, возглавивших турнирную таблицу, провели bye run, не заставив судей размышлять над победителем, но в остальных заездах судьям Дмитрию Добровольскому, Максиму Ахтямову и Антону Новикову было над чем подумать, пересматривая повторы проездов дуэлянтов. И хотя OMT-заезд был всего один — между Степаном Азаровым и Владиславом Шубадеровым, завершившийся в пользу последнего — сложных для судейства моментов было в избытке.



Прохладная погода и недостаточно прогретый асфальт осложняли пилотаж. Участники парных заездов совершали помарки, которые зачастую приводили к столкновениям. Антон Дмитриенко допустил разворот в заезде с Романом Тиводаром, а Леонид Шнайдер спровоцировал на аварию Николая Горковенко. Дениса Мигаля развернуло в дуэли с Ильей Федоровым, а Магомед Омаров и вовсе пошёл на таран Сергея Сака (BY Motorsport). В итоге участники топ-16 всё же были определены:



RDS GP-2022. NRing. Топ-16:

Евгений Лосев — Владислав Шубадеров

Роман Тиводар — Николай Горковенко

Дамир Идиятулин — Илья Федоров

Дмитрий Ермохин — Андрей Астапов

Аркадий Цареградцев — Антон Клямко

Григорий Гусев — Чарльз Нг

Георгий Чивчян — Сергей Сак

Никита Шиков — Иван Никулин.



Завтра участники второго этапа Гран При Российской Дрифт Серии сезона-2022 вернутся на трассу «Нижегородское кольцо» – борьба за место на подиуме стартует в 12:30 со стадии топ-16.