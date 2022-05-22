Норрис рассказал, почему гонка в Барселоне стала для него одной из самых тяжёлых в жизни

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу Гран-при Испании, где ему удалось занять восьмое место.

«Сегодняшний день был тяжёлым. Перед гонкой я чувствовал себя очень плохо, так как болею, и это, в сочетании с высокой температурой, сделало этот заезд одним из самых тяжёлых в моей жизни. Большая часть моей энергии уходила на борьбу с болезнью. Мне пришлось пропустить много инженерных сессий, что поставило под угрозу мой уик-энд, и я определённо не был готов к Гран-при так, как мог бы. Учитывая это, я очень рад, что вышел из гонки, заработав очки для команды.

Команда очень много работала над улучшением характеристик машины, поэтому я рад, что мы смогли что-то взять из этого уик-энда. Мы изучим данные в ближайшие несколько дней, посмотрим, есть ли дополнительные характеристики, которые мы можем получить от машины, и убедимся, что мы готовы к Монако», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».