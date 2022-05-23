Перес: когда я отдал позицию Максу в Барселоне, мне пообещали её вернуть

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о стратегиях команды на Гран-при Испании.

«Думаю, что я бы обогнал Расселла, и моя стратегия сработала бы лучше. Особенно в начале, когда я уступил позицию Максу, думая, что верну её позже, но затем мы поменялись стратегиями, он пошёл на три пит-стопа, я на два, и это оказалось лучшей стратегией.

Сейчас я немного расстроен, но это отличный командный результат, и мы теперь лидируем в зачёте конструкторов, чему я очень рад.

Когда отдал позицию Максу и мне пообещали её вернуть, было ощущение, что я мог бы раньше оказаться впереди Макса и Джорджа – тогда всё получилось бы с двумя пит-стопами. Но, наверное, этого всё равно не хватило бы. Тем не менее отличный результат для команды.

Есть несколько вещей, которые нужно обсудить внутри команды, чтобы понять, что произошло, потому что, очевидно, когда ты за рулём, ты не понимаешь всей картины в целом», — приводит слова Переса Sky Sports.