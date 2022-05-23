Источник: Фернандо Алонсо начал переговоры о новом контракте с «Альпин»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо начал переговоры с командой по поводу нового контракта во время Гран-при Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport

«Когда Флавио Бриаторе появился в паддоке в субботу, мы начали предполагать, что что-то происходит», — сообщает источник.

После шести этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 15-е место в зачёте пилотов. На его счету четыре очка. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого на данный момент 110 баллов.

Гран-при Испании. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.

8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.

18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.