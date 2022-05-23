«Нельзя так пилотировать чемпионский болид». Вильнёв раскритиковал Сайнса
Поделиться
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал выступление испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Испании.
«Карлос Сайнс допускает слишком много ошибок и явно недотягивает до уровня Леклера. Ему постоянно приходится пилотировать на грани, чтобы не отстать от напарника. Но так нельзя ездить на чемпионском болиде, который позволяет бороться за победы в гонках и титул. Очень плохо, что он финишировал за пределами подиума между двумя пилотами «Мерседеса», — приводит слова Жака Вильнёва Formule1.
Напомним, по итогам Гран-при Испании Карлос Сайнс финишировал на четвёртой позиции. Сайнса на протяжении последних нескольких гонок преследуют неудачи, включая два схода — на этапах в Эмилии-Романье и Австралии.
Комментарии
- 23 мая 2022
-
19:47
-
18:51
-
17:36
-
16:37
-
15:33
-
14:57
-
14:00
-
13:28
-
12:23
-
11:24
-
11:15
-
10:52
-
09:30
-
01:11
-
00:26
- 22 мая 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:13
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
Партнерский контент