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«Нельзя так пилотировать чемпионский болид». Вильнёв раскритиковал Сайнса

«Нельзя так пилотировать чемпионский болид». Вильнёв раскритиковал Сайнса
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал выступление испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Испании.

«Карлос Сайнс допускает слишком много ошибок и явно недотягивает до уровня Леклера. Ему постоянно приходится пилотировать на грани, чтобы не отстать от напарника. Но так нельзя ездить на чемпионском болиде, который позволяет бороться за победы в гонках и титул. Очень плохо, что он финишировал за пределами подиума между двумя пилотами «Мерседеса», — приводит слова Жака Вильнёва Formule1.

Напомним, по итогам Гран-при Испании Карлос Сайнс финишировал на четвёртой позиции. Сайнса на протяжении последних нескольких гонок преследуют неудачи, включая два схода — на этапах в Эмилии-Романье и Австралии.

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