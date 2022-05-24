«Я знаю, что могу преодолеть всё». Хэмилтон рассказал, как пилотировал с переломом руки

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя социальных сетях, вспомнив об одном из эпизодов своей жизни.



«Когда мне было 15 лет, я упал с велосипеда и повредил запястье. На следующий день мне было так больно, что я сам отправился в больницу, где врачи мне сказали, что у меня перелом. Мне был нужен гипс.



Тогда я как раз только начал участие в Формуле-А, а это означало, что выступать в соревнованиях я не смогу. Я был так напуган, что не мог позволить себе потерять контракт с «Маклареном». Поэтому я сделал то, что должен был сделать: снял гипс, а затем надел другой гипс, который был полегче. А в гонках использовал только одну руку.



Я выиграл тот чемпионат. И с тех пор знаю, что могу преодолеть всё, когда борюсь за это. Будь то пилотирование с повреждённым запястьем или борьба за место на стартовой решётке, что я делал в прошлый уикенд. То же самое относится и к вам. Боритесь за то, чего желаете, и у вас получится», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом: