Зак Браун: сотрудничество с Риккардо не оправдало ожиданий «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что выступления Даниэля Риккардо пока не оправдывают ожиданий команды, поскольку австралиец уступает напарнику Ландо Норрису.

«У Ландо определённо есть преимущество. Конечно, мы хотели бы видеть Даниэля намного ближе к Норрису, чтобы между ними в итоге возникла борьба. Даниэль пока так и не освоился с болидом. Сейчас мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, но прошлый уикенд стал для команды разочаровывающим.

Если не считать Монцы и нескольких гонок, сотрудничество не оправдало ни его, ни наших ожиданий. Думаю, всё, что ещё можно делать в такой ситуации, это продолжать усердно трудиться, поддерживать связь и надеяться, что то, что пока работало, сработает в ближайшее время. При этом я бы подчеркнул, что Ландо — один из лучших гонщиков в мире на данный момент», — приводит слова Брауна Sky Sports.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место (11 очков). У Норриса, занимающего седьмую позицию, 39 баллов.