Ферстаппен — о «Феррари»: они сделали шаг вперёд. Теперь нам нужно сократитm разрыв

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу соперничества с «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Если посмотреть на износ шин, то можно увидеть, что в Барселоне Леклер довольно уверенно уехал от меня на старте – но были и другие гонки, когда это случалось с самого начала. Я не говорю, что не замечаю этого, потому что «Феррари», несомненно, провела сильный уик-энд, и нам нужно совершенствоваться. Нам нужно улучшать скорость.

Здесь у нас не было очевидного ориентира для сравнения из-за схода Леклера. Но мы всегда должны совершенствоваться, это точно. После этих выходных мы знаем, что благодаря проведенным обновлениям они определённо сделали шаг вперед. Теперь от нас зависит, сможем ли мы снова сократить этот разрыв», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.