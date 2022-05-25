«Здорово поиграть со старыми коллегами». Квят выложил фото с благотворительного матча

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу благотворительного футбольного матча в Монако.

«Было здорово поиграть в футбол вчера с друзьями и старыми коллегами», — написал Квят в социальных сетях.

Команда звёзд:

Принц Альберт второй, Пьер Казираги, Луи Дукре, Марко Симон, Флавио Ром, Жереми Менещ, Жером Ротен, Сонни Андерсон, Людовик Жюли, Жулиано Раззоли, Хосе Кобос, Грег Кампи, Тьерри Невилл, Том Кристенсен, Нико Росберг, Франческо Тотти, Жюр Косир, Жером д'Амброзио, Даниил Квят, Макс Бьягги, Петер Филл, Уильям Галлас, Доминик Париж, Петер Рангалдье, Эзио Жаньола, Лорис Капиросси, Валентин Ленард, Эцио Греджио.

Тренеры: Клаудио Раньери, Дидье Дешам.



Команда Формулы-1:

Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг, Макс Ферстаппен, Валттери Боттас, Стоффель Вандорн, Шарль Леклер, Роберт Кубица, Лэнс Стролл, Джордж Расселл, Кевин Магнуссен, Кристиан Гедина, Мика Хаккинен, Мик Шумахер, Стефано Доменикали.

Тренер: Оскар Дамиани.