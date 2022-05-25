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Вольф не уверен, что трасса в Монако подойдёт машинам «Мерседеса»

Вольф не уверен, что трасса в Монако подойдёт машинам «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не уверен, что трасса в Монако подойдёт машинам немецкой команды. Вольф отметил, что на третьем секторе в Барселоне, напоминающем Монако, машины «Мерседеса» были недостаточно быстры.

«В Барселоне мы больше всего отставали в медленных поворотах третьего сектора. Причиной этого был перегрев шин. Возможно, в Монако всё будет иначе, но раньше эта трасса не сильно нам подходила. Может, потому, что машина была размером со слона.

Будет интересно посмотреть, какой результат в итоге мы покажем. У нас всё ещё есть проблемы с перегревом шин, так что ожидания от Монако гораздо ниже, чем от любой другой трассы. Пока я не могу объяснить это с научной точки зрения, но это будет очередной урок, который приблизит нас к возвращению в борьбу», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

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