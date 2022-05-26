«Лада» подготовила новые гоночные «Весту» и «Ниву» для сезона-2022. Фото

Заводская гоночная команда Lada Sport Rosneft, которая выступает на автомобилях «Лада» в кольцевых и раллийных гонках в России, представила программу на сезон-2022. В новом спортивном году коллектив будет представлен в трех классах Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) и вернется в ралли-рейды.
Главной новинкой команды будет новая Lada Vesta NG TCR — подготовленный по требованиям международного класса TCR седан для класса «Туринг» построен на базе новой дорожной Lada Vesta, которая была представлена в начале 2022 года. Помимо изменившейся внешности у модели переработана аэродинамика, модернизирована подвеска, внедрены новая КПП и выпускная система, новые элементы системы безопасности соответствуют последним требованиям Международной автофедерации FIA. Выступать на Lada Vesta NG TCR продолжат действующий чемпион «Туринга» Кирилл Ладыгин и его напарник Михаил Митяев.
Lada Vesta NG TCR
Фото: Lada Sport Rosneft
Новая «Веста» также легла в основу седана Lada Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн», которая отличается от предшественника не только внешне, но и технически. Инженеры изменили компоновку узлов подкапотного пространства и внедрили антилаг, чтобы сделать турбомотор более эффективным. Выступать на автомобилей в «Супер-Продакшне» будут новички класса Иван Чубаров и Леонид Панфилов, которые имеют опыт в СМП РСКГ, но в другом зачете.
Lada Vesta 1.6T
Фото: Lada Sport Rosneft
В классе «Туринг-Лайт» за Lada Sport Rosneft будут выступать Владимир Шешенин и Андрей Петухов, которые получат в свое распоряжение хэтчбек Lada Granta R1. Не считая новой ливреи — фирменные цвета у команды остались прежними, желто-черными, но дизайн раскраски машин и обмундирования членов коллектива стал более современным и динамичным — автомобиль остался прежним.
Полностью новой машиной стал внедорожник Lada Niva Legend, который силами компании Lada Sport был подготовлен по техническим требованиям класса N для участия в ралли-рейдах. Пилотировать машину в новой для команды дисциплине будут чемпион и обладатель Кубка России по ралли Дмитрий Воронов, кодрайвером которого станет Евгений Загороднюк, один из самых опытных рейдовых штурманов страны. Российский внедорожник в том числе выйдет на старт и ралли-марафона «Шелковый путь»-2022.
Lada Niva Legend N
Фото: Lada Sport Rosneft
Также в чемпионате и первенстве России по картингу примет участие Lada Sport Rosneft Junior, в цветах которой на старт выйдут Максим Туриев, Андрей Дубынин, Марат Князев, Алексей Алексеев, Константин Крапин и Макар Савельев.
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