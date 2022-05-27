ФИА продлила предельный срок по штрафам для пилотов Формулы-1 за отказ снимать украшения
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Международная автомобильная федерации (ФИА) приняла решение продлить до конца июня исключения для пилотов по вопросу ношение украшений во время гонок. Таким образом, этот вопрос будет вновь актуальным на Гран-при Великобритании, который начнётся 1 июля.
Сообщается, что за время до дедлайна ФИА будет вести дополнительные переговоры с гонщиками.
Напомним, сегодня, 27 мая, начнётся Гран-при Монако. После шести этапов лидирует в общем зачёте «Королевских гонок» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 110 очков. На 6 баллов от него отстаёт гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Замыкает топ-3 ещё один пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес — 85 очков.
Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако:
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