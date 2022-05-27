ФИА продлила предельный срок по штрафам для пилотов Формулы-1 за отказ снимать украшения

Международная автомобильная федерации (ФИА) приняла решение продлить до конца июня исключения для пилотов по вопросу ношение украшений во время гонок. Таким образом, этот вопрос будет вновь актуальным на Гран-при Великобритании, который начнётся 1 июля.

Сообщается, что за время до дедлайна ФИА будет вести дополнительные переговоры с гонщиками.



Напомним, сегодня, 27 мая, начнётся Гран-при Монако. После шести этапов лидирует в общем зачёте «Королевских гонок» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 110 очков. На 6 баллов от него отстаёт гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Замыкает топ-3 ещё один пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес — 85 очков.

Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако: