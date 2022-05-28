Росберг: Хэмилтон потерял ритм, он находится в тени

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако для команды «Мерседес».
«Похоже, что у «Мерседеса» одна из самых трудноуправляемых машин, особенно в ситуации с Льюисом. Вы могли видеть, что дельфинирование болида было просто экстремальным, нахождение на трассе этой машины выглядело невероятно рискованным. Но стоит сказать, что Джордж Расселл смог собраться и найти ритм даже с такой сложной машиной. Он действительно извлекал максимум возможного.
Думаю, что нынешнее отставание в семь десятых секунды – это именно то, что позволит им быть лучшими из остальных после «Ред Булл» и «Феррари». Это то, где будет Джордж. Но Льюис сегодня потерял ритм, и ему будет очень сложно к нему вернуться. Сейчас Хэмилтон находится в тени», — приводит слова Нико Росберга RacingNews365.
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