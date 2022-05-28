Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, завершённую досрочно из-за аварии Переса

В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал его напарник Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал четвёртым.



Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал восьмой результат.



Концовка квалификации получилась скомканной, практически никому из пилотов не удалось проехать заключительную попытку из-за аварии Серхио Переса перед тоннелем. После ошибки Переса, разбившего заднюю часть машины, в том же месте развернуло и Карлоса Сайнса, ударившего задней частью машину Переса. Сессия была остановлена досрочно — на момент аварий до конца третьего сегмента оставалось всего 30 секунд.



Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,376.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,225.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,253.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,473.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,736.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,871.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,184.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,356.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,671.



Не прошли в третий сегмент:



11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,797.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.12,909.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,921.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.12,964.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.13,081.



Не прошли во второй сегмент:



16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.13,611.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.13,660.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.13,678.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.14,403.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.15,606.