Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, завершённую досрочно из-за аварии Переса

В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал его напарник Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал четвёртым.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал восьмой результат.
Концовка квалификации получилась скомканной, практически никому из пилотов не удалось проехать заключительную попытку из-за аварии Серхио Переса перед тоннелем. После ошибки Переса, разбившего заднюю часть машины, в том же месте развернуло и Карлоса Сайнса, ударившего задней частью машину Переса. Сессия была остановлена досрочно — на момент аварий до конца третьего сегмента оставалось всего 30 секунд.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,376.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,225.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,253.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,473.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,736.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,871.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,184.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,356.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,671.
Не прошли в третий сегмент:
11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,797.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.12,909.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,921.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.12,964.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.13,081.
Не прошли во второй сегмент:
16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.13,611.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.13,660.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.13,678.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.14,403.
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.15,606.
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