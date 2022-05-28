Сайнс прокомментировал столкновение с Пересом и второе место в квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.
«Перес попал в аварию впереди меня, а я был на быстром круге. Я увидел жёлтый флаг, когда входил в восьмой поворот, пришлось ударить по тормозам и попробовать избежать его машины — я делал всё, что мог. Досадно, что ещё один красный флаг стоит нам конца сессии, так что мы не могли побороться за поул-позишен, но это типично для Монако.
Мы думали, что у нас очень хороший темп весь день, и мы продолжали поднимать его к квалификации. Теперь мы никогда не узнаем — невозможно сказать [был ли шанс на поул], но у меня были хорошие ощущения. Надо завершить работу завтра. Думаю, мы в хорошем положении, чтобы добиться результата для команды. Машина потрясающая весь уикенд», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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