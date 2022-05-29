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Бинотто: многие команды Формулы-1 нарушат бюджетный лимит, если он останется таким же

Бинотто: многие команды Формулы-1 нарушат бюджетный лимит, если он останется таким же
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал увеличить лимит расходов команд Формулы-1.

«Нельзя было предсказать шестипроцентную инфляцию. Это действительно немало. Многие команды нарушат бюджетный лимит, если он останется таким же. И тогда вся ценность этой меры будет поставлена под сомнение. В этом вопросе мы солидарны с «Ред Булл», как и с некоторыми другими командами. Я уверен, что у многих из нас есть проблемы с превышением лимита расходов. Необходимо взять на себя ответственность и расширить его», — приводит слова Бинотто издание Sky Sport Italia.

Сейчас бюджетный потолок составляет $ 140 млн. В прошлом сезоне он был на $ 5 млн выше. В следующем сезоне он должен упасть ещё на $ 5 млн.

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