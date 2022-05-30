Оруджев: удивлюсь, если у Переса есть шансы на титул. Он едет вторым номером

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что даже после победы в гонке Гран-при Монако Формулы-1 у мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса нет реалистичных шансов побороться за чемпионский титул. В общем зачёте Перес уступает Максу Ферстаппену 15 очков, а Шарлю Леклеру — всего шесть.
«Я удивлюсь, если есть [шансы]. Считаю, он едет вторым номером. Если, конечно, у Макса не начнётся череда технических сходов, то нет, шансы Переса стремятся к нулю», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Также Оруджев поделился своим мнением, стоит ли оставлять трассу в Монако в календаре Формулы-1: «Трасса нужна, это история/традиции. По мне, так это машины стали огромными. Просто гигантскими. Достаточно зайти на полметра уже, и никто к тебе не полезет».
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