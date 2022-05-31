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Marca: «Ред Булл» и Перес будут вести переговоры о продлении контракта не раньше августа

Marca: «Ред Булл» и Перес будут вести переговоры о продлении контракта не раньше августа
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и руководство команды не будут вести переговоры о продлении контракта до августа, утверждает Marca. На пресс-конференции после Гран-при Монако Перес мог проговориться, что уже продлил соглашение. Но, как утверждает испанское издание, пока ещё стороны не достигли окончательного соглашения.

По данным источника, сторонам ещё предстоит договориться о зарплате мексиканца. Также вопросом остаётся продолжительность контракта пилота и команды. По всей видимости, переговоры будут проходить уже в сентябре.

Сам Перес рассчитывает подписать контракт на несколько лет. Но пока непонятно, какие предпочтения у самой команды. Возможно, в 2024 году «Ред Булл» решить дать второй шанс Пьеру Гасли.

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