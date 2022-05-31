Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» объявил о продлении контракта с Серхио Пересом на два сезона

«Ред Булл» объявил о продлении контракта с Серхио Пересом на два сезона
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Соглашение с Пересом продлено сразу на два сезона — до конца 2024 года. О новом контракте с пилотом объявлено через два дня после победы Переса на Гран-при Монако Формулы-1.

«Для меня это была невероятная неделя. Победа на Гран-при Монако — мечта для любого гонщика, а то, что за этим последовало объявление о продолжении работы с командой до 2024 года, делает меня невероятно счастливым. Я так рад быть членом этой команды, я чувствую себя здесь как дома. Мы хорошо работаем вместе, а мои отношения с Максом на трассе и за её пределами определённо помогают нам дальше двигаться вперёд», — отметил после подписания контракта Перес.

Интересно, что после финиша гонки Перес проговорился о некой договорённости, но затем отрицал, что речь шла о контракте с «Ред Булл». При этом испанское издание Marca ошибочно заявляло, что переговоры между «Ред Булл» и Пересом начнутся не раньше августа.

Новость по теме
Перес мог проговориться, что уже продлил контракт с «Ред Булл» на 2023 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022