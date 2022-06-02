Эдди Ирвайн: поражение «Феррари» в Монако — по большей части невезение

Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн поделился мнением о поражении «Феррари» в Гран-при Монако. Представители «Феррари» взяли первые места в квалификации, но в итоге победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Многие раскритиковали «Скудерию» за упущенную победу, но Ирвайн не согласился с такой критикой.



«Проще справиться с подобной фазой пит-стопов, когда ты являешься преследователем. Нельзя забывать, что Карлос Сайнс выиграл бы гонку, если бы не застрял за круговым. На мой взгляд, это является по большой части невезением.



Конечно, нужно пристально изучить произошедшее и сделать так, чтобы это не повторялось. Всегда обидно проигрывать, когда у тебя такой болид», — цитирует Ирвайна GrandPX.

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