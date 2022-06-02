Чемпион MotoGP Куартараро продлил контракт с «Ямахой»

Пресс-служба «Ямахи» сообщила, что подписала новый контракт с гонщиком команды Фабио Куартараро. Действующий чемпион мира подписал новое соглашение до конца 2024 года.



Предыдущий контракт Куартараро истекал в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Хонду», но в итоге гонщик остался в команде.



24-летний Куартараро проводил четвёртый сезон в MotoGP. Он 24 раза попадал на подиум, одержал 10 побед. В нынешнем сезоне он лидирует.



«Мы очень рады, что достигли соглашения с Фабио, чтобы он продолжил работу с командой. Мы привели его в «Ямаху» в прошлом году, понимая, что это — особый талант. Но он даже превзошёл наши ожидания», — сказал глава «Ямахи» Лин Джарвис.

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