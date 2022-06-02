Чемпион MotoGP Куартараро продлил контракт с «Ямахой»
Поделиться
Пресс-служба «Ямахи» сообщила, что подписала новый контракт с гонщиком команды Фабио Куартараро. Действующий чемпион мира подписал новое соглашение до конца 2024 года.
Предыдущий контракт Куартараро истекал в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Хонду», но в итоге гонщик остался в команде.
24-летний Куартараро проводил четвёртый сезон в MotoGP. Он 24 раза попадал на подиум, одержал 10 побед. В нынешнем сезоне он лидирует.
«Мы очень рады, что достигли соглашения с Фабио, чтобы он продолжил работу с командой. Мы привели его в «Ямаху» в прошлом году, понимая, что это — особый талант. Но он даже превзошёл наши ожидания», — сказал глава «Ямахи» Лин Джарвис.
Российский голос Формулы-1. Биография Алексея Попова
Комментарии
- 2 июня 2022
-
15:59
-
15:31
-
13:44
-
13:21
-
11:56
-
11:21
-
10:33
-
09:44
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:29
-
22:24
-
21:01
-
20:04
-
18:58
-
17:38
-
16:11
-
15:27
-
14:08
-
13:17
-
12:20
-
12:14
-
11:40
-
10:48
-
09:32
-
00:11
- 31 мая 2022
-
23:09
-
22:42
-
22:00
-
21:17
-
20:25
-
19:30
-
18:24
-
17:27
-
16:27
-
15:46
Партнерский контент