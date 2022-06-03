Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес отреагировал на видео, на которых он предстал в пьяном виде после победы в Монако

Перес отреагировал на видео, на которых он предстал в пьяном виде после победы в Монако
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на публикации видеозаписей, на которых он после победы на Гран-при Монако предстал в состоянии алкогольного опьянения. На одной из видеозаписей Перес и вовсе оказался в компании неизвестной девушки, которая обняла и поцеловала его в щеку.

Две недели назад в семье Переса родился третий ребёнок. Перес женат на Кароле Мартинес с 2018 года.

«Я видел те видеозаписи, которые ходят по соцсетям, и беру ответственность за случившееся на себя. Это была дурная вечеринка, и я себя не контролировал. Близкие мне люди знают, какой я человек на самом деле. Мы с женой как никогда близки друг к другу. Тем же, кто хочет нам навредить, я хотел бы пожелать всего наилучшего. Спасибо вам за любовь, я приношу извинения всем, кто меня любит. Такие видео не отражают истинного меня. Мы не будем больше говорить об этом, потому что эта тема лишь заставляет забыть, какой прекрасный момент мы как семья сейчас переживаем. Спасибо!» — написал Серхио Перес в своих социальных сетях.

«Ред Булл» нанёс удар по собственной молодёжи в Ф-1. Теперь увольнения почти неизбежны «Ред Булл» нанёс удар по собственной молодёжи в Ф-1. Теперь увольнения почти неизбежны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022