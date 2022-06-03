Перес отреагировал на видео, на которых он предстал в пьяном виде после победы в Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на публикации видеозаписей, на которых он после победы на Гран-при Монако предстал в состоянии алкогольного опьянения. На одной из видеозаписей Перес и вовсе оказался в компании неизвестной девушки, которая обняла и поцеловала его в щеку.



Две недели назад в семье Переса родился третий ребёнок. Перес женат на Кароле Мартинес с 2018 года.



«Я видел те видеозаписи, которые ходят по соцсетям, и беру ответственность за случившееся на себя. Это была дурная вечеринка, и я себя не контролировал. Близкие мне люди знают, какой я человек на самом деле. Мы с женой как никогда близки друг к другу. Тем же, кто хочет нам навредить, я хотел бы пожелать всего наилучшего. Спасибо вам за любовь, я приношу извинения всем, кто меня любит. Такие видео не отражают истинного меня. Мы не будем больше говорить об этом, потому что эта тема лишь заставляет забыть, какой прекрасный момент мы как семья сейчас переживаем. Спасибо!» — написал Серхио Перес в своих социальных сетях.