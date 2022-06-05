Марко рассказал, что могло помочь Серхио Пересу победить на Гран-при Монако
Поделиться
Советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот его команды Серхио Перес был особенно мотивирован на победном для себя Гран-при Монако ввиду продления контракта с австрийским гоночным коллективом.
«В пятницу перед Гран-при Монако мы оформили продление контракта с Серхио. После этого он был очень мотивирован. Как же здорово иметь такой дуэт гонщиков — в этом году мы уже одержали пять побед», — приводит слова Марко Racingnews365.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Перес в настоящее время занимает третье место, имея в активе 110 очков. Его товарищ по команде, голландец Макс Ферстаппен, возглавляет рейтинг, имея в активе 125 баллов.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 5 июня 2022
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
14:06
-
12:57
-
12:01
-
11:18
-
10:11
-
09:49
-
00:59
-
00:04
- 3 июня 2022
-
22:51
-
21:52
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55
-
16:06
-
15:00
Партнерский контент