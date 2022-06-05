Марко рассказал, что могло помочь Серхио Пересу победить на Гран-при Монако

Советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот его команды Серхио Перес был особенно мотивирован на победном для себя Гран-при Монако ввиду продления контракта с австрийским гоночным коллективом.



«В пятницу перед Гран-при Монако мы оформили продление контракта с Серхио. После этого он был очень мотивирован. Как же здорово иметь такой дуэт гонщиков — в этом году мы уже одержали пять побед», — приводит слова Марко Racingnews365.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Перес в настоящее время занимает третье место, имея в активе 110 очков. Его товарищ по команде, голландец Макс Ферстаппен, возглавляет рейтинг, имея в активе 125 баллов.

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