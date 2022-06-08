Apple выкупила права на фильм о Формуле-1, главную роль в котором исполнит Брэд Питт

Apple выиграла борьбу за пока безымянный фильм о Формуле-1, который поставит режиссёр «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински, а главную роль в нём сыграет Брэд Питт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Некоторые источники отмечают, что «окно» между прокатом и релизом на Apple TV+ может достигать рекордных 60 дней. Уникальность сделки ещё в том, что деньги со сборов Apple и авторы ленты разделят пополам. Все члены творческой команды получат и авансы, и крупные фиксированные гонорары, и проценты со сборов.
Детали сюжета пока не уточняются, однако источники сообщают, что по проработке и вниманию к деталям фильм будет сравним с «Мэвериком». Но вместо сверхзвукового истребителя зрителя в этот раз хотят «посадить» внутрь скоростного болида Формулы-1.
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