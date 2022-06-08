Алексей Попов: Латифи укатал бы Айртона Сенну в одну калитку

Российский комментатор Алексей Попов в ответе на вопросы зрителей на стриме выразил мнение, что пилот «Уильямса» Николас Латифи оказался бы сильнее Айртона Сенны, если бы оказался в той эпохе.



«Понимаю, все сейчас начнут возмущаться, но я считаю, что Латифи укатал бы Айртона Сенну в одну калитку. Про других я вообще молчу. По физической подготовке, умению держать информацию в голове – это просто пилоты несопоставимых уровней.



Да, если взять таких пилотов, как Тацио Нуволари, то это были бесконечно смелые парни. Но на одной смелости в современной Формуле-1 далеко не уедешь. Вопрос не в смелости, там трусов нет. В том, чтобы одновременно держать десятки факторов в голове, реагировать на них.



К тому же представьте уровень отбора современных пилотов, уровень пирамид гоночных серий. Я буквально в эти выходные смотрел этап ФРЕКА на Поль-Рикаре – там было 36 машин на старте. Несчастная девочка Хамна Аль-Кубаиси, которая в Формуле-4 выигрывала гонки, ехала 28-й, во ФРЕКА! Дальше идёт Формула-3 с 30 пилотами, Формула-2 с 20 пилотами. Да, не все быстрые, тот же Рой Ниссани, но опять же любой из них… Вы просто не представляете себе среднестатического гонщика Формулы-1 в 80-х и 90-х. Поэтому да. Даже не Шарль, а Артур Леклер укатал бы Кеке Росберга», — рассказал Алексей Попов на стриме в группе «Гаснут огни».