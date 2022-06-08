Феттель: Формула-1 готова к тому, чтобы принять в своих рядах открытого гея

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель считает, что Формула-1 готова к тому, чтобы в рядах пилотов появился открытый гей.



«Я не видел этого напрямую в Формуле-1, но косвенно слышал, как люди негативно отзываются о представителях ЛГБТ и в целом об ЛГБТ-сообществе. Каждый раз, когда я слышу об этих вещах, мне кажется это неправильным, но сегодня я с большей уверенностью говорю и заставляю их замолчать. Гомофобия — это предубеждение, а предубеждения — это неправильно. Всё просто.



Думаю, что ситуация похожа на то, что происходит в футболе — старый образ игрока или пилота как «героя» должен соответствовать определённому набору критериев. Но критерии оценки просто неверны.



Как эти стереотипы связаны с умениями пилотов? Кто должен это решать? Требуется огромное мужество, чтобы показать своё истинное «я», а не прятаться за фасадом, основанном на ожиданиях людей.



Мы можем сделать больше, чтобы повысить инклюзивность в автоспорте, не только с точки зрения ориентации, но и поддержкой женщин, людей других рас или людей с ограниченными возможностями. Мы должны приложить согласованные усилия, чтобы добиться положительных изменений, поэтому мы действуем в соответствии с этим, а не просто говорим об этом.



Возможно, в прошлом было бы не так, но сейчас я думаю, что пилот-гей в Формуле-1 приветствовался бы, и это правильно. Это помогло бы устранить предрассудки и продвинуло наш спорт в верном направлении. Так что я считаю и надеюсь, что наш спорт готов к этому», — приводит слова Феттеля RacingNews365.