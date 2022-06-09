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Хилл: в «Ред Булл» один пилот чувствует себя обделённым, а другой ощущает превосходство

Хилл: в «Ред Булл» один пилот чувствует себя обделённым, а другой ощущает превосходство
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу обстановки внутри команды «Ред Булл».

«Я весьма удивлён некоторым вещам, которые происходят в «Ред Булл». В команде всё довольно запутано, ведь их гонщики соперничают друг с другом. Один пилот чувствует себя обделённым. Другой же, напротив, ощущает превосходство, в результате чего происходят трения.

В прошлом у нас было много таких ситуаций с Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо, а также с Марком Уэббером. Так что следите за развитием событий.

Думаю, что Макс — их козырная карта, и все так считают. Но он довольно часто говорит резкие вещи в адрес команды до такой степени, что обвиняет их в своих неудачах, вместо того, чтобы сказать: «Это проблема, которая у нас есть, и я уверен, что они её решат, потому что мы одна команда, мы все одно целое, мы боремся и проигрываем как одно целое», — такого из его уст ещё не звучало», — приводит слова Хилла PlanetF1.

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