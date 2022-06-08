Бунт вторых гонщиков. 5 главных сюрпризов нового сезона Формулы-1

Треть сезона-2022 в Формуле-1 позади, и мы продолжаем подводить итоги первых семи гонок — теперь вспоминаем пять главных сюрпризов начала года.
Джордж Расселл
О том, что Расселл — один из лучших пилотов на решётке, в паддоке знали давно, но предполагалось, что Джорджу понадобится хотя бы один сезон в «Мерседесе», чтобы найти себя в команде и навязывать борьбу Льюису Хэмилтону. Но Расселл уже сейчас регулярно быстрее титулованного напарника, а даже если и не опережает его, то уступает совсем чуть-чуть — намного меньше, чем Валттери Боттас все эти годы.
В команде дают понять, что Хэмилтон не выступает на максимуме, поскольку больше экспериментирует с настройками автомобиля и порой регулировки оказываются неправильными. Как бы там ни было на самом деле в боксах «Мерседеса», когда у «Серебряных стрел» появится потенциально чемпионская машина, воспринимать Расселла вторым номером уже никто не будет.
Серхио Перес
В прошлом году Перес смотрелся в «Ред Булл» неплохо — лучше своих предшественников Гасли и Албона, но явно не так хорошо, как Ферстаппен. Но в машине 2022 года Чеко почувствовал себя комфортнее, он встроился в команду и знает, как работать с окружающими его инженерами, а потому гораздо чаще стал добиваться от автомобиля максимума.
Победа в Гран-при Монако стала самым большим триумфом в карьере Переса
Фото: Mark Thompson/Getty Images
В сезоне-2022 Чеко выиграл свой первый поул и победил в Гран-при Монако, став самым успешным представителем Мексики в Формуле-1. В общем зачёте Перес занимает третью позицию и лишь 15 баллов уступает лидирующему Ферстаппену — сложно говорить, удастся ли Серхио сразиться за чемпионство, но так близко к этой борьбе он ещё ни разу не был.
Валттери Боттас
Для бывшего напарника Хэмилтона переход в «Альфа Ромео» мог показаться почётной пенсией — по крайней мере, именно так выглядели последние сезоны Кими Райкконена в Хинвиле. Валттери, однако, посрамил скептиков и принялся за дело со свойственным ему усердием и держится на восьмом месте в чемпионате — в последний раз в топ-10 пилоты этой команды заканчивали сезоны в 2012-2013 годах.
Разумеется, высокие результаты Боттаса во многом объясняются машиной и прогрессом, которого добились инженеры, но и сам Валттери лишь изредка допускает ошибки, а в отдельных гонках даже доминирует в группе середняков. На пенсию Валттери ещё рановато, а у «Альфа Ромео» есть лидер, вокруг которого можно строить будущую команду.
Александер Албон
Тайский гонщик вернулся в Формулу-1 почти из небытия — из гонок DTM на автомобилях GT, где, отметим, победил на «Нюрбургринге» и ещё три раза поднимался на подиум. Для списанного после неудач в «Ред Булл» Албона контракт с «Уильямсом» выглядел как последний шанс — и Алекс им блестяще пользуется. Скорость машины не позволяет бороться за финиш в топ-10, но за счёт изобретательности и аккуратной работы с резиной Албон набрал уже три очка.
Возвращение Албона в Ф-1 проходит вполне удачно
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Алексу не впервой пользоваться последним шансом. В Формуле-2 он выстрелил, когда, оставшись без места, заключил разовый договор с DAMS. Напарником Даниила Квята в «Торо Россо» стал буквально за пару недель до планировавшегося дебюта в Формуле-Е. Теперь, оказавшись в «Уильямсе», доказывает, что оценивать его по одной неудаче в «Ред Булл» было бы несправедливо.
«Хаас»
Положение «Хааса» в Кубке конструкторов в этом году изменилось не слишком радикально: с 10-й позиции американская команда поднялась на восьмую. Однако эти цифры не раскрывают того прогресса, которого подопечные Гюнтера Штайнера добились минувшей зимой: ещё в прошлом году автомобили «Хааса» были безнадёжно последними на стартовой решётке, а теперь позволяют выходить в финал квалификации и бороться за очки.
15 очков в семи гонках сезона-2022 — это больше, чем «Хаас» набрал за два предыдущих года вместе взятых, но даже это не отражает настоящего прорыва команды, ведь много было потеряно из-за аварий Мика Шумахера и проблем Кевина Магнуссена. Тем не менее можно заключить, что шасси VF-22 спасает детище Джина Хааса от неминуемого краха.
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