Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин отреагировал на слабые результаты Мика Шумахера

Никита Мазепин отреагировал на слабые результаты Мика Шумахера
Комментарии

Российский гонщик Никита Мазепин, потерявший место в Формуле-1 перед стартом сезона-2022 прокомментировал выступления своего бывшего напарника Мика Шумахера на старте чемпионата. В отличие от Кевина Магнуссена, немец ни разу не попал в очковую зону и отметился рядом серьёзных аварий, за которые его критикует глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

«Я бы, наверное, сказал, что в случае с Миком результаты говорят сами за себя. Мне больше нечего добавить», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Ранее Гюнтер Штайнер сказал о Шумахере: «Так просто не может продолжаться. Он это знает. Конечно, он хочет набрать очки, но нельзя сделать это, врезавшись в стену. Он знает это, так что нет смысла оказывать дополнительное давление и говорить ему, что он не должен попадать в аварии».

«Это только пауза». Почему Мазепин верит в возвращение в Формулу-1 «Это только пауза». Почему Мазепин верит в возвращение в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022