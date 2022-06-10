Феттель: сейчас нам не хватает опыта, а Маси проделал очень хорошую работу

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о бывшем гоночном директоре Формулы-1 Майкле Маси, который покинул свой пост после скандальной последней гонки минувшего сезона.



«Чего нам сейчас не хватает, так это опыта, который был у Майкла и который он привнёс в эту работу. В конце концов, он занимался этим так долго. Сейчас это непростой вопрос, потому что много внимания уделяется тому, что происходит вокруг дирекции гонки. Но я надеюсь, что всё нормализуется, и мы найдём способ работать вместе.



Майкл был очень сосредоточен и полон решимости делать работу хорошо. Не знаю, что ждёт его в будущем, но надеюсь, что он останется здесь, потому что в целом он проделал очень хорошую работу. Вокруг последней гонки минувшего сезона было много споров, однако если посмотреть на картину в целом, то станет ясно, что он проявил себя здорово», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

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