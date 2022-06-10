Феттель: сейчас нам не хватает опыта, а Маси проделал очень хорошую работу

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о бывшем гоночном директоре Формулы-1 Майкле Маси, который покинул свой пост после скандальной последней гонки минувшего сезона.
«Чего нам сейчас не хватает, так это опыта, который был у Майкла и который он привнёс в эту работу. В конце концов, он занимался этим так долго. Сейчас это непростой вопрос, потому что много внимания уделяется тому, что происходит вокруг дирекции гонки. Но я надеюсь, что всё нормализуется, и мы найдём способ работать вместе.
Майкл был очень сосредоточен и полон решимости делать работу хорошо. Не знаю, что ждёт его в будущем, но надеюсь, что он останется здесь, потому что в целом он проделал очень хорошую работу. Вокруг последней гонки минувшего сезона было много споров, однако если посмотреть на картину в целом, то станет ясно, что он проявил себя здорово», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
- 10 июня 2022
-
14:27
-
13:17
-
12:10
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:10
-
00:49
- 9 июня 2022
-
23:49
-
22:04
-
21:45
-
20:51
-
19:46
-
18:47
-
17:18
-
16:24
-
15:42
-
15:11
-
13:52
-
13:05
-
12:13
-
11:06
-
09:36
-
00:47
- 8 июня 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:52
-
20:57
-
19:52
-
18:47
-
17:30
-
16:44