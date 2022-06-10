Олимпийская чемпионка Анна Щербакова посетила практику Гран-при Формулы-1 в Баку. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова посетила первую свободную практику Гран-при Азербайджана. Соответствующий пост спортсменка разместила в своём телеграм-канале.



«Восстановительные процедуры», – написала Щербакова, разместив видео, снятое с трибуны.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Напомним, лучший результат по итогам первой тренировки в Баку продемонстрировал мексиканский гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта, напарник Переса Макс Ферстаппен.

Вторая тренировка Гран-при Азербайджана начнётся в 17:00. «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1