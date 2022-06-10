Перес: не удалось решить все свои проблемы в пятничных тренировках

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.



«Мы хорошо начали уикенд, пусть вторая практика прошла и не так хорошо, как мы надеялись. Думаю, мы сделали шаг в неверном направлении в работе с настройками машины. Можно сказать, что мы испробовали все возможности. Пока нам не удалось решить все свои проблемы. Мы получили много данных о работе шин обоих типов — »софта» и «медиума» — и отлично поработали на длинной дистанции. Надеюсь, что сможем прибавить к началу квалификации», — приводит слова Переса RacingNews365.



Напомним, по итогам второй тренировки Перес показал второй результат, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, но опередив напарника, лидера чемпионата Макса Ферстаппена.