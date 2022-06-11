Перес стал лучшим в третьей свободной практике ГП Азербайджана, Леклер обошёл Ферстаппена

В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана. Лучший результат по её итогам продемонстрировал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта и напарник Серхио Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 12-е время. Его напарник Джордж Расселл был восьмым.
Гран-при Азербайджана. Третья свободная практика:
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.43,170.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,070.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,279.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,426.
5. Ландо Норрис («Макларен») +1,248.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,306.
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,321.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,403.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,515.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,519.
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,672.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,675.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,709.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,743.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,749.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,794.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,309.
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,362.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,404.
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,900.
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