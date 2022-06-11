Перес стал лучшим в третьей свободной практике ГП Азербайджана, Леклер обошёл Ферстаппена

В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана. Лучший результат по её итогам продемонстрировал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта и напарник Серхио Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 12-е время. Его напарник Джордж Расселл был восьмым.

Гран-при Азербайджана. Третья свободная практика:

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.43,170.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,070.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,279.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,426.

5. Ландо Норрис («Макларен») +1,248.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,306.

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,321.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,403.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,515.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,519.

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,672.

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,675.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,709.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,743.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,749.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,794.

17. Алекс Албон («Уильямс») +2,309.

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,362.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,404.

20. Николас Латифи («Уильямс») +2,900.