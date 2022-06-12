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Феттель — о выступлении на ГП Азербайджана: мог побороться за пятое место

Феттель — о выступлении на ГП Азербайджана: мог побороться за пятое место
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин», немец Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление на гонке Гран-при Азербайджана. Напомним, Себастьян занял шестое место.

«Шестое место – это действительно здорово. Думаю, мы все можем быть довольны таким результатом. Мы раздвинули пределы машины, и теперь это начинает окупаться. Сегодня мы опередили «Альфа Ромео» и составили конкуренцию «Альпин» и «Альфа Таури», что несколько меняет наше положение. Команда провела великолепный пит-стоп, который позволил мне обойти Льюиса [Хэмилтона].

Я был уверен, что обошёл Эстебана [Окона], но посчитал, что он продолжает бороться за позицию, из-за чего решил уехать в зону безопасности и потерял время. Если бы не этот эпизод, то я бы поборолся за пятое место», – приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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