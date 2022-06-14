Штайнер — о 14-м месте Шумахера на ГП Азербайджана: это лучше, чем ещё одна авария
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Глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление своего пилота Мика Шумахера на прошедшем Гран-при Азербайджана.
«Определённо тяжёлое время для Мика и команды. Это спорт, и для чего он здесь? Для результата.
Я считаю, что Мик принял правильное решение в Баку. Если бы он угодил ещё в одну аварию, это не было бы хорошо, понимаете? Я бы предпочёл такой исход, чем ещё одну аварию в попытке достичь того, чего, возможно, не будет», – приводит слова специалиста издание Motorsport Italia.
Напомним, по итогам гонки Шумахер занял 14-е место и стал предпоследним. Победителем же стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его напарник по команде Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших Джордж Расселл из «Мерседеса».
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