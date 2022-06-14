Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер — о 14-м месте Шумахера на ГП Азербайджана: это лучше, чем ещё одна авария

Штайнер — о 14-м месте Шумахера на ГП Азербайджана: это лучше, чем ещё одна авария
Комментарии

Глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление своего пилота Мика Шумахера на прошедшем Гран-при Азербайджана.

«Определённо тяжёлое время для Мика и команды. Это спорт, и для чего он здесь? Для результата.

Я считаю, что Мик принял правильное решение в Баку. Если бы он угодил ещё в одну аварию, это не было бы хорошо, понимаете? Я бы предпочёл такой исход, чем ещё одну аварию в попытке достичь того, чего, возможно, не будет», – приводит слова специалиста издание Motorsport Italia.

Напомним, по итогам гонки Шумахер занял 14-е место и стал предпоследним. Победителем же стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его напарник по команде Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших Джордж Расселл из «Мерседеса».

Новость по теме
Штайнер ответил критикам, недовольным его методами работы с Миком Шумахером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022