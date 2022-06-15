«Шумахер не приносит пользы». Сейвуд назвал пилота, который может прийти в «Хаас» в 2023-м

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о возможном изменении состава пилотов «Хааса», рассказав, что в 2023 году гонщиком американской команды может стать Антонио Джовинацци, выступавший ранее в «Альфа Ромео», а теперь соревнующийся в Формулы-Е.



«Хаас» может быть заинтересован в Оскаре, но правда в том, что у «Феррари» есть право голоса относительно второго гонщика «Хааса», а поскольку Мик Шумахер не приносит пользы, ходят слухи, что американская команда, вероятно, получит резервного пилота «Феррари» Антонио Джовинацци. Это может случиться в 2023 году.



Что касается «Альфа Ромео», то никто не захочет туда идти, если они не разберутся с поломками своих авто. У них действительно быстрая машина, но результаты пока не впечатляют. С точки зрения скорости «Альфа Ромео» может занять третье место в чемпионате, если болиж будет работать должным образом», — написал Сейвуд на своём сайте.

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