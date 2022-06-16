Источник: Леклер потеряет 10 мест на старте Гран-при Канады из-за замены мотора

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады, сообщает итальянское издание Formu1a.uno. По информации источника, в «Феррари» приняли решение установить на машину Леклера новый двигатель. Предыдущий мотор был повреждён на Гран-при Азербайджана.



Ожидается, что на машину Леклера установят новый мотор третьей спецификации – под замену точно попадут ДВС и турбина. В Монреале Леклер будет использовать уже четвёртую турбину в сезоне, что станет перерасходом компонентов.



Напомним, ранее сообщалось, что ДВС и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению после поломки в Баку. К повреждениям ДВС привела поломка головки блока цилиндров. После этого из строя была выведена и турбина.