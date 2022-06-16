«Уильямс» готовит концепцию болида, визуально отличающуюся от нынешней

Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон поделился информацией о ближайших обновлениях машины.
«Мы начали работу с переднего крыла и постепенно перемещались назад. Я уверен, что есть множество вариантов, но пока мы не знаем, какой из них лучший. Если говорить о краткосрочных целях и остатке сезона, мы выбрали концепцию, которая будет немного иной, визуально отличающейся от текущей.
Пока мы не привозили ничего существенного. Но мы уже сделали выбор и провели испытания в аэротрубе. Сейчас важно изготовить детали как можно скорее. Работа продолжается. Надеюсь, что в ближайшие дни мы поймём, когда именно мы привезём новинки», — приводит слова Робсона Autosport.
После восьми гонок сезона-2022 «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов, набрав три очка.
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