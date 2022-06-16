Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» готовит концепцию болида, визуально отличающуюся от нынешней

«Уильямс» готовит концепцию болида, визуально отличающуюся от нынешней
Комментарии

Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон поделился информацией о ближайших обновлениях машины.

«Мы начали работу с переднего крыла и постепенно перемещались назад. Я уверен, что есть множество вариантов, но пока мы не знаем, какой из них лучший. Если говорить о краткосрочных целях и остатке сезона, мы выбрали концепцию, которая будет немного иной, визуально отличающейся от текущей.

Пока мы не привозили ничего существенного. Но мы уже сделали выбор и провели испытания в аэротрубе. Сейчас важно изготовить детали как можно скорее. Работа продолжается. Надеюсь, что в ближайшие дни мы поймём, когда именно мы привезём новинки», — приводит слова Робсона Autosport.

После восьми гонок сезона-2022 «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов, набрав три очка.

«Феррари» вообще готова к борьбе за титул? С каждой гонкой всё становится только хуже «Феррари» вообще готова к борьбе за титул? С каждой гонкой всё становится только хуже
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022