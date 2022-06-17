Хэмилтон: не думаю, что смог бы покинуть болид в Баку за 10 секунд, как требует ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не смог бы покинуть машину за необходимые 10 секунд в случае аварии из-за болей в спине.



«Не думаю, что смог бы покинуть болид за 10 секунд. Боль была мучительной, я рад, что просто смог выбраться из машины. И точно не смог бы сделать это с той скоростью, которая требуется.



На последних этапах мы подняли машину, однако она всё равно дельфинировала. Этот эффект больше зависит от аэродинамической структуры под днищем, так что мы очень высоко поднимали болид. Только в Барселоне мы стали немного его опускать, тогда у нас впервые не было подскоков, только в высокоскоростных поворотах. Когда мы поднимали машину в Монако и Баку из-за кочек, она всё равно подпрыгивала. Больше мы поднять не можем — нас ограничивает задняя подвеска», — приводит слова Хэмилтона The Race.