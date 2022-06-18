Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель подготовил особый дизайн шлема, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме

Феттель подготовил особый дизайн шлема, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступит на Гран-при Канады со специальным дизайном шлема, посвящённым экологической проблеме.

На шлеме Феттеля красуется надпись: «Прекратите добывать нефтеносные пески — преступление против климата в Канаде».

Фото: Из личного архива Себастьяна Феттеля

Перед стартом этапа Феттель появился в паддоке в футболке с аналогичной надписью и изображением.

Напомним, на последних этапах немецкий гонщик всё чаще привлекает внимание болельщиков и окружающих к той или иной проблеме. Так, например, перед Гран-при Азербайджана Феттель появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир». Таким образом Феттель хотел показать поддержку россиянам. Спортсмен хотел показать, что россияне являются не врагами европейцев, а друзьями, несмотря на политическую ситуацию.

Новость по теме
Феттель — о политических заявлениях: это важнее спорта. Не буду терпеть то, что неверно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022