Феттель подготовил особый дизайн шлема, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступит на Гран-при Канады со специальным дизайном шлема, посвящённым экологической проблеме.



На шлеме Феттеля красуется надпись: «Прекратите добывать нефтеносные пески — преступление против климата в Канаде».

Фото: Из личного архива Себастьяна Феттеля

Перед стартом этапа Феттель появился в паддоке в футболке с аналогичной надписью и изображением.



Напомним, на последних этапах немецкий гонщик всё чаще привлекает внимание болельщиков и окружающих к той или иной проблеме. Так, например, перед Гран-при Азербайджана Феттель появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир». Таким образом Феттель хотел показать поддержку россиянам. Спортсмен хотел показать, что россияне являются не врагами европейцев, а друзьями, несмотря на политическую ситуацию.