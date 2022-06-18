Феттель отреагировал на четвёртое место во второй тренировке Гран-при Канады

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал четвёртый результат во второй пятничной тренировке Гран-при Канады.
«Сюрприз, что всё прошло так хорошо. На первой практике мне вовсе не удалось собрать круг. Вторая тренировка прошла определённо лучше. Эта трасса — просто супер. Я доверяю машине, а это позволяет выжимать больше на подобной трассе. Надеюсь, что мы сможем ещё немного прибавить к субботе. И тогда посмотрим, что она нам принесёт», — приводит слова Феттеля Motorsport-Total.
Гран-при Канады. Вторая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,127.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,081.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,225.
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,315.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,416.
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,752.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844.
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,860.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,906.
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,992.
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,040.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,269.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,294.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,372.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,389.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,399.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,440.
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,044.
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,382.
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — без времени.
- 18 июня 2022
-
02:31
-
02:25
-
02:20
-
02:16
-
02:00
-
01:45
-
01:02
-
00:54
-
00:02
- 17 июня 2022
-
23:50
-
22:37
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
20:48
-
20:37
-
19:38
-
19:10
-
18:51
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
16:18
-
15:59
-
15:06
-
14:51
-
14:06
-
13:16
-
13:08
-
12:55
-
12:18
-
11:38
-
10:51
-
10:21